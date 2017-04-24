Новосибирская облбольница станет федеральной базой для лечения больных альвеококкозом

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новосибирская областная клиническая больница (ГНОКБ) станет федеральной базой для лечения больных альвеококкозом - паразитарным раком печени. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь ГНОКБ Марина Пляскина.

"Решение о том, что Новосибирская областная клиническая больница (ГНОКБ) станет федеральной базой для лечения больных альвеококкозом принято на пленуме правления Ассоциации хирургов-гепатологов России и стран СНГ, который прошел 20-21 апреля в Новосибирске. Сюда по квотам будут направляться больные со всего Сибирского федерального округа", - сказала она.

Ранее президент Ассоциации, профессор Владимир Вишневский рассказал журналистам, что Новосибирская область - один из немногих регионов, где научились успешно бороться с этой болезнью. В год здесь оперируют около 20 пациентов с альвеококкозом. В последние годы хирурги активно используют трансплантационные технологии, что позволяет избежать рецидивов болезни и полностью вылечить человека.

Альвеококкоз - паразитарный рак печени наиболее распространен на Крайнем Севере - в Якутии, где зарегистрирована заболеваемость 2-3 человека на одну тысячу (в центральной части РФ - менее человека на сто тысяч) населения, также встречается она и в Сибирском федеральном округе.

Носителями болезни являются животные - волки, лисы, песцы. В группе риска в первую очередь - охотники, работники звероводческих хозяйств, а также любители употреблять в пищу немытые ягоды, травы, грибы, пить воду из водоемов с непроточной водой. Болезнь протекает очень тяжело и единственным радикальным методом лечения является операция - с полным удалением паразитарной опухоли, в особо тяжелых случаях помогает только трансплантация печени.