Томские ученые создали фильтр-трубочку для очистки воды в походах и во время паводка

ТОМСК, 24 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали устройство, способное за час сделать около 3-5 литров воды любого качества питьевой. Разработкой уже заинтересовались в МЧС, сообщила пресс-служба ТПУ.

"Наша система может широко применяться во время весеннего паводка. Во время подтопления с полей смываются пестициды, также в воду попадают болезнетворные бактерии и вирусы. С помощью наших разработок такую воду можно быстро очищать и превращать в полностью пригодную для питья", - приводит пресс-служба слова инженера лаборатории № 12 Института физики высоких технологий ТПУ Дмитрия Мартемьянова.

Устройство представляет собой трубочку, которая наполнена несколькими слоями разработанных в ТПУ сорбентов из песка, кораллов, строительных отходов и других дешевых материалов. Она значительно эффективнее, используемых сейчас сорбентов, например, активированного угля. Различные независимые исследования показывают, что он очищает воду лишь на 20-30%, иногда больше.

"Мы создаем новые материалы с использованием нанотехнологий. Благодаря этому наши сорбенты сочетают сразу несколько способов очистки: ионный обмен, механическая и химическая адсорбция, каталитический эффект, электрокинетическая очистка от бактерий, вирусов и химических загрязнителей", - сказал Мартемьянов.

По его словам, каждый сорбент нацелен на очистку от определенных видов загрязнений, сочетая их ученым удалось получить высокую эффективность в небольшом фильтре. В каждой трубочке содержится порядка восьми слоев разных сорбентов для очистки воды от тяжелых металлов (цинка, меди, свинца, железа и других), пестицидов, нефтепродуктов, солей, бактерий, вирусов и паразитов.

Каждая трубочка имеет длину около 20 сантиметров и массу порядка 300 граммов. За счет этого ее удобно взять с собой в поход. Также ученые разработали небольшие фильтры- бочонки, которые можно применять для индивидуальной очистки воды в домах.