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Экскурсии для глухих впервые появятся в музеях Алтайского края

Сибирь
24 апреля, 11:21 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 24, апреля. /ТАСС
Установив специальное приложение на мобильный, люди с нарушением слуха смогут совершать познавательные прогулки по улицам Барнаула в сопровождении виртуального гида
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БАРНАУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Музеи Алтайского края впервые создали экскурсионные программы для людей с нарушением слуха - теперь, установив специальное приложение на мобильный, они смогут совершать познавательные прогулки по улицам Барнаула в сопровождении виртуального гида. Об этом сообщили ТАСС в краевом управлении по культуре и архивному делу.

"Мы записали переводчицу русского языка жестов, у нас их всего семь, они буквально нарасхват. К музейной ночи все будет выставлено в интернет, для просмотра видеоэкскурсии пользователям надо будет скачать бесплатное приложение и в сопровождении виртуального гида идти по улице", - пояснила заведующая культурно-просветительским отделом Алтайского государственного краеведческого музея Маргарита Гусельникова. Основными участниками проекта стали три государственных музея, а также два частных.

Проект в первую очередь направлен на то, чтобы сделать музеи более доступными для глухих, в крае их около 3 тысяч. "Однако это только те, кто официально зарегистрирован. Надо сказать, что люди с ограничением по слуху культурой не избалованные, поэтому наша задача - сделать музеи города, культурное пространство Барнаула более доступными", - добавила Гусельникова.

Несмотря на то, что большинство пользователей современных гаджетов - это школьники и молодежь, в музее надеются, что люди постарше также смогут познакомиться с проектом вместе с друзьями и родными.

В числе первых пилотных экскурсий краеведческого музея - "Пешком по Петропавловской" (сейчас ул. И. Ползунова), на которой желающие прогуляться с пользой смогут узнать о 14 различных исторических зданиях и объектах, расположенных на одной из старейших улиц Барнаула. Художественный музей представит экскурсию по Барнаулу "в произведениях алтайских художников".

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