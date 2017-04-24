Прокуратура проверит условия содержания животных в единственном в России сельском зоопарке

ОМСК, 24 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Прокуратура начала проверку условий содержания животных в единственном в России сельском зоопарке, который расположен в поселке Большеречье Омской области. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что питомцы зоопарка истощены, их жизни и здоровье находятся под угрозой.

"Прокуратура проводит проверку поступивших данных о том, что животным в государственном Большереченском зоопарке им. В. Д. Соломатина не оказывается должный уход, они истощены и изранены", - сказала она.

По данным местных СМИ, сотрудники учреждения не оказывают медицинскую помощь животным, в частности, волку с прокушенной окровавленной лапой и лисице со сломанной конечностью, бегемот содержится в грязной дурно пахнущей воде, все животные очень худые.

В Министерстве культуры Омской области плохой вид питомцев зоопарка объяснили весенней линькой. "Волк и лиса действительно получили травмы в ходе брачных игр, им оказана медицинская помощь, их состояние находится под контролем, - сказал собеседник агентства. - Бегемоту вода меняется два раза в неделю, он в ней проводит большую часть времени, ест, спит".

Большереченский зоопарк располагается в Омской области в пойме речки Большая неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержится более 200 видов и более 2 тыс. животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.