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WWF возобновит программу привлечения охотников Горного Алтая к сохранению снежных барсов

Сибирь
24 апреля, 11:35 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 24, апреля. /ТАСС
Предполагается, что за вознаграждение охотники будут работать с фотоловушками, позволяющими следить за барсами, убирать петли отлова животных
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© AP Photo/Seth Wenig

ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 апреля. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF) возобновит программу по привлечению охотников отдаленных сел Республики Алтай к сохранению ирбиса (снежного барса). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF. Предполагается, что охотники будут работать с фотоловушками, позволяющими следить за барсами, убирать петли отлова животных.

Первые попытки привлечь охотников к сохранению этого редкого вида WWF предпринимал в 2014 году. "Тогда финансовую помощь в реализации экспериментального проекта оказала частная компания. Выбрали пять охотников, они подписали договор, по которому должны были устанавливать и следить за фотоловушками, уничтожать петли, а также сообщать о встрече с ирбисом. Те, кто выполнял условия соглашения, получили денежное вознаграждение в 40 тыс. рублей. Сейчас решено этот проект возобновить, также за счет спонсорской помощи", - сказала собеседница агентства.

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По ее словам, основная трудность - в принципе заинтересовать охотников в сохранении барсов. "Вовлечение не может быть массовым. Пока мы выбрали трех охотников высокогорных сел бассейна реки Аргут. Процесс отбора кандидатов достаточно долгий: сначала необходимо наладить общение с местным населением и убедить их в том, что сохранение барса для них более выгодно, чем убийство животного и единоразовое получение денег от этого", - добавили в пресс-службе.

Налаживать сотрудничество с охотниками будет Сайлюгемский национальный парк. Выбранные кандидаты пройдут инструктаж, будут сами устанавливать и проверять автоматические камеры, передавать данные специалистам, наблюдать за ирбисами на своем участке, снимать петли.

В России насчитывается около 80 снежных барсов, из них около 30-40 обитают на Алтае. По данным WWF, браконьерство в этой республике остается главной угрозой благополучному существованию редкого хищника.

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