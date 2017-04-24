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Ремонт старейшего автомобильного моста через Енисей в Красноярске обойдется в 385 млн руб.

Сибирь
24 апреля, 12:28 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 24, апреля. /ТАСС
Изображение моста, который был введен в эксплуатацию в 1961 году, можно увидеть на десятирублевой купюре
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КРАСНОЯРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Максимальная стоимость планового ремонта Коммунального моста в Красноярске, изображение которого можно увидеть на десятирублевой купюре, составит 385,5 млн рублей. Средства выделены из городского бюджета, говорится в опубликованном извещении о проведение аукциона.

"Ввиду больших финансовых и трудовых затрат, невозможности полного перекрытия, а также ограниченного времени на проведение, ремонтные работы на Коммунальном мосту разделены на 2 этапа (2 года)", - говорится в документацию к аукциону. На первом этапе (май-сентябрь 2017 год) предполагается провести ремонт путепровода на острове Отдыха, а также части моста через Абаканскую протоку, в мае- сентябрь 2018 года будут выполнены работы над частью моста над главным руслом Енисея. Максимальная стоимость работ на первом этапе - 153,4 млн рублей, на втором - 232,1 млн рублей.

Как уточнили ТАСС в департаменте городского хозяйства администрации Красноярска, в ходе ремонта будет проведена не только замена дорожного полотна, но и обустройство накладных плит. "Ремонты моста проводились в 2004 и 2013 году, но они были меньше по масштабу. Последний ремонт такого масштаба был проведен в 1997 году", - добавил представитель ведомства.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 мая, сами торги пройдут 15 мая. Ранее администрация Красноярска сообщала, что на период ремонтных работ движение по Коммунальному мосту будет сохранено только для пассажирских автобусов и спецтранспорта. Владельцам личного транспорта рекомендовано пользоваться другими мостами.

В Красноярске четыре автомобильных моста через Енисей, Коммунальный мост был введен в эксплуатацию в 1961 году. Это старейший автомобильный соединяющий левый и правый берег города, до его постройки движение с берега на берег осуществлялось с помощью понтонной переправы. Длина моста - 2,3 километра, ширина - 23,4 метра, он отнесен к объектам культурного наследия.

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