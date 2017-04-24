Тепличный комплекс-банкрот моногорода Кузбасса выставили на продажу за 698 млн рублей

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Имущество сельхозпредприятия "Калтанское", реконструированного в 2013 году в кузбасском моногороде Калтан и признанного банкротом прошлым летом, выставлено на продажу за 697,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В перечне продаваемого имущества - блок зимних теплиц площадью 49,7 тыс. кв. метров, ангарные теплицы 26 тыс. кв. м, восемь земельных участков от 933 до 71,8 тыс. кв. метров, лукохранилище, а также четыре здания, в том числе оборудованное системами внутреннего отопления и вентиляции, капельного полива, испарительного охлаждения, подкормки растений и т. д. Торги назначены на 1 июня 2017, заявки принимаются с 24 апреля по 31 мая. "Начальная цена - 697 млн 733,7 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также в составе лота - дебиторская задолженность в 9,7 млн рублей и 99% доли в уставном капитале ООО "Тепличный комбинат "Калтанский". Как уточнили ТАСС в департаменте сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, тепличный комплекс производственную деятельность не ведет, однако его помещения поддерживались в рабочем состоянии.

Ранее сообщалось, что в 2013 году в хозяйстве "Калтанское" реконструировали часть теплиц на площади 4,5 га для выращивания огурцов и листовых салатов, общая стоимость проекта составила почти 600 млн рублей. Планировались вторая и третья очереди, инвестиции в которые оценивались в 1,4 млрд рублей. Данный проект был включен в перечень проектов города Калтан по уходу от монозависимости и в региональный список импортозамещающих проектов.

ООО "Калтанское" 2 августа 2016 года было признано Арбитражным судом Кемеровской области банкротом из-за долгов. Основным залоговым кредитором выступал "Сбербанк", требования которого, по данным на май 2016 года, составляли 372,1 млн рублей, однако в ноябре банк переуступил их компании "ИФК Энерго". В марте 2017 года суд продлил конкурсное производство в "Калтанском" еще на шесть месяцев. "Работники должника, продолжающие свою деятельность в ходе конкурсного производства, уведомлены о предстоящем увольнении", - говорится в решении суда.