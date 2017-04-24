Бывшую чиновницу в Кузбассе оштрафовали по делу об истязании детей в опекунской семье

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Мысковский городской суд в Кемеровской области в понедельник приговорил к 25 тыс. рублей штрафа бывшую начальницу городского отдела опеки и попечительства из-за халатности, факт которой был выявлен в ходе расследования уголовного дела об истязании и убийстве детей опекунской семьей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Ей было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Халатность". Свою вину она полностью признала, дело было рассмотрено в особом порядке без исследования и оценки доказательств, собранных по делу. Бывшей начальнице отдела 1987 года рождения назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей", - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следствие выявило нарушения в работе мысковского отдела опеки и попечительства во время расследовании уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины и его 42-летней супруги, которые подозреваются в том, что, взяв под опеку трех воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей, истязали их и убили одного из подростков.

По данным СУ СК РФ по региону, в 2016 году поступила информация о том, что без вести пропал один из воспитанников - 18-летний подросток. В опеку или правоохранительные органы опекуны не обращались, а когда началось следствие, сообщали ложную информацию. Позже супруги выехали в Краснодарский край, а в Кемеровской области стали распродавать имущество. Однако их доставили к следователю в Кузбасс, при допросе они заявили, что не знают о местонахождения пропавшего 18-летнего воспитанника.

Также, по их словам, сбежал второй взятый под опеку ребенок - 16-летний подросток. Эта информация не подтвердилась, его тело было обнаружено с черепно-мозговой травмой. Третий ребенок - девочка - находится в детском доме. Установлено, что опекуны зачастую применяли к детям физическое насилие. При этом органы опеки не проверяли, как они проживают в семье и как выполняют супруги свои обязанности.