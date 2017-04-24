Два дела возбуждены после беспорядков в новосибирской колонии, заснятых на видео

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НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заключенного, который, по версии следствия, спровоцировал беспорядки в исправительной колонии строгого режима в Тогучинском районе Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области. Инцидент получил резонанс после того, как в соцсетях появилось видео, снятое осужденными.
"Авторитетного человека в этой колонии помещали в ШИЗО (штрафной изолятор - прим. ТАСС) за нарушение порядка. Его вели, он применил насилие в отношении представителя колонии, а заключенным сказал, что это его избили. Заключенные поверили его словам, начали выкрикивать различные слова и завалили забор", - рассказал собеседник агентства.
После того, как администрация колонии разъяснила, что никакого насилия не было, заключенные успокоились, отметили в областном главке СК. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 2 ст. 321 УК РФ "Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества". Максимальное наказание по статье - 5 лет лишения свободы.
Ограждение, которое ломали заключенные, находилось внутри колонии, опасности для жителей близлежащих населенных пунктов нет, рассказали ТАСС в главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) по Новосибирской области. Так как видео было снято самими осужденными, в управлении выясняют, как к ним попали запрещенные в колонии мобильные телефоны.
Как сообщила позже пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, по результатам прокурорской проверки следователь возбудил в отношении осужденного еще одно уголовное дело по ч. 3 ст. 212 УК РФ ("Массовые беспорядки"). По данным ведомства, в ходе беспорядков были повреждены 13 метров ограждения и 9 камер видеонаблюдения.
В настоящее время прокуратура области дает оценку действиям работников колонии, своевременности и эффективности принятых ими мер по недопущению этого чрезвычайного происшествия.