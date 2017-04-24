В Алтайском крае ожидают подъем уровня воды в реках из-за прошедших дождей

БАРНАУЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Дожди, прошедшие в предгорьях Республики Алтай и Алтайского края, увеличат уровень воды в реках, в частности Оби, однако подтоплений жилых домов не прогнозируется. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ГУ МЧС России по краю Владимир Драчев.

"Первая волна паводка подходит к своему завершению логическому <…> Однако из-за прошедших на выходных днях больших осадков в предгорьях Алтая, Алтайского края существенно поднялись уровня воды на реках Бия, Катунь, Чарыш - до 40 см. Время дохождения волны до Барнаула - ориентировочно 5 суток. Также прогнозируем, что на этой неделе предельные уровни будут держаться, но, по нашим прогнозам, подтопления домов не произойдет", - сказала замглавы управления.

По его словам, вторую волну паводка ожидают в третьей декаде мая. Драчев уточнил, что сегодня на контроле остаются две ситуации: первая - в микрорайоне Затон города Барнаул, где уровень воды в реке Обь превысил критические отметки на 6 см. "По городу Барнаул подтопленных домов нет, мы прогнозируем на завтра стабилизацию уровня", - добавил он.

Грунтовые воды подступают

Также на контроле остается Рубцовск, где подтопленными грунтовыми водами остаются более 120 домов. Как добавил и. о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин, в регионе проблема подтопления грунтовыми водами выходит на первый план в нескольких территориях - пригород Барнаула, Рубцовск, в селах Поспелиха, Шипуново и в ряде поселений на юге края.

"У нас одна из основных проблематик - не затопление населенных пунктов поверхностными водными объектами, а именно подтопление - воздействие грунтовых вод. На сегодняшний день мы со специалистами барнаульского Института водных проблем хотели бы разобраться в ситуации, чтобы понять, что у нас сейчас происходит в населенных пунктах, где мы наблюдаем устойчивую картину существенного повышения уровня грунтовых вод", - сказал он.

Предполагается, что специалисты установят границы зон подтопления населенных пунктов в течение года. По его словам, несмотря на то что уровни грунтовых вод меняются с определенной цикличностью, сейчас они достигают пиковых значений. "Эти зоны подтопления необходимо знать для того, чтобы в правильном направлении вести застройку территорий, чтобы объекты не размещались в потенциально опасных зонах", - пояснил Попрядухин.

Он добавил, что с органами местного самоуправления будет проработан план мероприятий, в том числе по приведению в рабочее состояние существующих дренажных систем.

О паводках в Алтайском крае

В зону паводка в 2017 году в Алтайском крае могут попасть 52 населенных пункта. В 2014 году край пережил сильнейшее за последние 50 лет наводнение, тогда от него пострадали 125 населенных пунктов с населением около 47 тыс. человек, общий ущерб составил порядка 5 млрд рублей. В 2015 году подтоплению подверглись 28 населенных пунктов, но последствия не были столь катастрофичными, паводковая ситуация в 2016 году была стабильной.