Мэрия до конца года объединит инновации для города в программу "Умный Новосибирск"

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НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска до конца 2017 года разработает комплексную межведомственную программу "Умный Новосибирск". Она будет включать план по внедрению инновационных разработок новосибирских компаний, призванных улучшить жизнь горожан, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Люлько.
"У нас в стране таких программ пока нет. Задача до конца года такую комплексную программу сделать, где будет четко прописано, какой департамент мэрии за что отвечает и какие предприятия и организации будут наш город делать более комфортным для жителей", - сказал он.
По словам представителя мэрии, проект подразумевает внедрение смарт-технологий. В качестве примера таких разработок Люлько назвал разработку интеллектуальной транспортной системы Новосибирска, "умных" остановок с обогревом, информацией о маршрутах и возможностью подзарядки смартфонов.
"Очень интересны технологии, которые нам предлагает Сибирский госуниверситет геосистем и технологий - 3D-город. Меня очень заинтересовали подземные коммуникации, потому что, честно говоря, у нас в городе с этим большая проблема", - добавил Люлько, вспомнив недавний случай в поселке Пашино, который остался без воды из-за повреждения водовода во время строительства. По его словам, разработка ученых позволит на месте увидеть на экране смартфона, "какие коммуникации находятся под ногами".
Эта и другие разработки будут представлены на втором международном форуме "Городские технологии", который пройдет в Новосибирском Экспоцентре 26-27 апреля. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.