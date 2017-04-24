В Туве введен особый противопожарный режим

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КЫЗЫЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Тувы ввело сегодня на всей территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.
"Режим будет действовать с 24 апреля по 14 мая 2017 года. Он вводится в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода", - уточнили в пресс-службе.
В Госкомлесе Тувы добавили, что накануне было ликвидировано три лесных пожара общей площадью 10 га в Кызылском, Шагонарском и Тандинском лесничествах. В понедельник пожаров в регионе не зарегистрировано.
Согласно постановлению правительства, введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрет на разведение костров в лесах, полях, пал травы. Муниципалитетам рекомендовано с понедельника установить особый противопожарный режим на своей территории.