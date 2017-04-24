Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Туве введен особый противопожарный режим

Сибирь
24 апреля, 16:18 UTC+3 КЫЗЫЛ КЫЗЫЛ 24, апреля. /ТАСС
Он будет действовать до 14 мая
Поделиться
Материал из 1 страницы

КЫЗЫЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Тувы ввело сегодня на всей территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Режим будет действовать с 24 апреля по 14 мая 2017 года. Он вводится в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода", - уточнили в пресс-службе.

В Госкомлесе Тувы добавили, что накануне было ликвидировано три лесных пожара общей площадью 10 га в Кызылском, Шагонарском и Тандинском лесничествах. В понедельник пожаров в регионе не зарегистрировано.

Согласно постановлению правительства, введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрет на разведение костров в лесах, полях, пал травы. Муниципалитетам рекомендовано с понедельника установить особый противопожарный режим на своей территории.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири Лесные пожары в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
2
Отряд космонавтов могут покинуть еще несколько человек
3
В одной из школ Дагестана взорвалась граната, один школьник погиб, 11 ранены
4
Лавров: на переговорах с Могерини затрагивался вопрос санкций
5
Песков: вопрос о миротворцах на Донбассе нужно обсуждать со всеми сторонами
6
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама