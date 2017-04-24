В Туве введен особый противопожарный режим

КЫЗЫЛ, 24 апреля. /ТАСС/. Правительство Тувы ввело сегодня на всей территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"Режим будет действовать с 24 апреля по 14 мая 2017 года. Он вводится в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода", - уточнили в пресс-службе.

В Госкомлесе Тувы добавили, что накануне было ликвидировано три лесных пожара общей площадью 10 га в Кызылском, Шагонарском и Тандинском лесничествах. В понедельник пожаров в регионе не зарегистрировано.

Согласно постановлению правительства, введен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрет на разведение костров в лесах, полях, пал травы. Муниципалитетам рекомендовано с понедельника установить особый противопожарный режим на своей территории.