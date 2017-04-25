Лесные пожары в России остались на территории четырех регионов Сибири

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НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Работы по тушению лесных пожаров в России по состоянию на утро 25 апреля ведутся только на территории четырех регионов Сибирского федерального округа, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"На территории Российской Федерации проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на площади 75 гектаров, в том числе в Красноярском, Забайкальском краях, Иркутской области и Республике Бурятия", - говорится в сообщении. Площадь возгорания на землях лесного фонда в Красноярском крае составляет 65 гектаров.
По информации региональных диспетчерских служб, за прошедшие сутки в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 672 гектаров.
На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 57 регионах РФ, режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края.