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Лесные пожары в России остались на территории четырех регионов Сибири

Сибирь
25 апреля, 7:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, апреля. /ТАСС
Проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на площади 75 гектаров
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НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Работы по тушению лесных пожаров в России по состоянию на утро 25 апреля ведутся только на территории четырех регионов Сибирского федерального округа, сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"На территории Российской Федерации проводятся работы по тушению девяти лесных пожаров на площади 75 гектаров, в том числе в Красноярском, Забайкальском краях, Иркутской области и Республике Бурятия", - говорится в сообщении. Площадь возгорания на землях лесного фонда в Красноярском крае составляет 65 гектаров.

По информации региональных диспетчерских служб, за прошедшие сутки в России ликвидировано 60 лесных пожаров на площади 672 гектаров.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 57 регионах РФ, режим ЧС действует на всей территории Забайкальского края.

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