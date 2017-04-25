Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Томской области ввели особый режим в связи с массовой гибелью людей на пожарах

Сибирь
25 апреля, 9:18 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, апреля. /ТАСС
В четырех населенных пунктах региона за последние полторы недели при пожарах погибли девять человек
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в четырех населенных пунктах Томской области, где за последние полторы недели при пожарах погибли девять человек. До 10 мая в них необходимо убрать горючие материалы и мусор, а также сделать возможным проезд спецтехники к жилью, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"До 10 мая особый противопожарный режим будет действовать в Зырянском сельском поселении Зырянского района, Новомариинском сельском поселении Первомайского района, Молчановском сельском поселении Молчановского района и Асиновском городском поселении. Поводом для введения на территории сельских поселений особого противопожарного режима стали пожары, повлекшие за собой гибель людей", - говорится в сообщении.

В домах малоимущих и многодетных семей установят пожарную сигнализацию. Особый режим, кроме того, запрещает разведение открытого огня.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля при возгораниях жилых домов в Томской области погибли девять человек, в том числе, трое детей. По факту двух пожаров возбуждены уголовные дела.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Севером пойдем
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
2
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
3
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
4
AP: в штате Орегон убита россиянка
5
Fox: Обама запросил за речь на Уолл-стрит гонорар в размере $400 тысяч
6
В Пентагоне считают, что Ту-95 более двух лет не летали у Аляски из-за технических проблем
7
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама