В Томской области ввели особый режим в связи с массовой гибелью людей на пожарах

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ТОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в четырех населенных пунктах Томской области, где за последние полторы недели при пожарах погибли девять человек. До 10 мая в них необходимо убрать горючие материалы и мусор, а также сделать возможным проезд спецтехники к жилью, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
"До 10 мая особый противопожарный режим будет действовать в Зырянском сельском поселении Зырянского района, Новомариинском сельском поселении Первомайского района, Молчановском сельском поселении Молчановского района и Асиновском городском поселении. Поводом для введения на территории сельских поселений особого противопожарного режима стали пожары, повлекшие за собой гибель людей", - говорится в сообщении.
В домах малоимущих и многодетных семей установят пожарную сигнализацию. Особый режим, кроме того, запрещает разведение открытого огня.
Ранее сообщалось, что с 15 апреля при возгораниях жилых домов в Томской области погибли девять человек, в том числе, трое детей. По факту двух пожаров возбуждены уголовные дела.