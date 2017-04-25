Сибирские ученые получили оборудование для расшифровки генома стоимостью $1 млн

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НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Новосибирские генетики благодаря целевому финансированию из федерального бюджета получили новое оборудование стоимостью около $1 млн. Высокопроизводительный секвенатор позволит проводить весь цикл "расшифровки" геномов в Новосибирске, а не заказывать эти исследования в московских или зарубежных научных центрах, что снизит их стоимость и продолжительность, сообщила пресс-служба ФИЦ "Институт цитологии и генетики".
Новое оборудование установили в центре коллективного пользования (ЦКП) "Геномного анализа", что делает его доступным для ученых из разных институтов. "Этим программа модернизации нашего центра не исчерпывается. В частности, нам необходима роботизированная система подготовки проб для генетического анализа. Она значительно ускорит проведение исследований и позволит центру обеспечивать больше заявок от научных коллективов Сибири", - приводит пресс-служба слова заведующего сектором геномных исследований Геннадия Васильева.
Практически сразу после установки на новом секвенаторе началась обработка первых заявок. Среди них работы в рамках ФЦП "Картофелеводство" - необходимо выделить гены устойчивости к заболеваниям для последующего их включения в геном новых сортов картофеля. Есть ряд исследований по медицинской генетике. "Мы надеемся к следующему году полностью избавить новосибирских специалистов по биомедицине от необходимости заказывать подобную работу в Китае", - сказал Васильев.
В центре уточнили, что программа модернизации приборной базы была утверждена несколько лет назад, но из-за кризиса стартовать смогла только сейчас. Комплекс также будет обеспечивать работу над поиском новых методов лечения рака, диабета, нейродегенеративных заболеваний.
Генетические исследования - одно из самых быстроразвивающихся направлений науки, которое применимо в персонализированной медицине, селекции сельскохозяйственных культур, клеточной инженерии и других сферах. При этом за последнее десятилетия технологии в этой области шагнули далеко вперед, что позволило снизить стоимость прочтения генома в тысячу раз.