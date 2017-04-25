В Иркутской области ищут водителя, сбившего на обочине мать с ребенком

ИРКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Полиция Иркутской области ведет розыск водителя, сбившего в городе Черемхово женщину с ребенком, в результате чего ребенок скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел в понедельник, 24 апреля, около 14:00 часов местного времени (09:00 мск). "На улице Кирова неустановленный водитель на автомобиле Toyota Camry сбил находящихся на обочине дороги 32-летнюю женщину и ее 10-летнюю дочь. После этого автомобилист не оказал помощи потерпевшим, бросил машину и покинул место ДТП", - уточнили в пресс-службе.

В результате наезда школьница скончалась, ее мать была госпитализирована. По данным иркутских СМИ позже женщина также скончалась в больнице, в пресс-службе полиции эту информацию опровергли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека". Виновника происшествия полиция призывает "добровольно явиться в органы внутренних дел для дачи объяснения и восстановления объективной картины произошедшего".