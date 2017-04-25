Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.04:
$ 56.08
€ 60.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аграрии Новосибирской области планируют собрать более 2,36 млн т зерна

Сибирь
25 апреля, 10:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, апреля. /ТАСС
Губернатор области Владимир Городецкий подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Аграрии Новосибирской области планируют собрать в этом году урожай зерновых не меньше, чем в прошлом, когда был побит рекорд для региона - более 2,36 млн тонн зерна. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Владимир Городецкий.

"Планы по урожаю не менее, чем в прошлом году - 2,36 млн тонн, наверное, даже прирастем немного", - сказал он, добавив, что в 2017 году посевные площади сохранятся примерно на уровне прошлого года. Зерновые займут 1,9 млн га, на это необходимо 311 т зерна, закуплено 314 т.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время есть сложности с реализацией зерна урожая прошлого года. "Будем ставить вопрос перед Минсельхозом РФ продолжить интервенции, у аграриев должен быть стимул, чтобы больше производить зерна", - подчеркнул Городецкий.

Для своевременного и качественного проведения весенне-полевых работ предусмотрена господдержка из федерального и областного бюджетов в размере 1,38 млрд рублей. Кроме того, уже привлечено краткосрочных кредитов на сумму 1,47 млрд рублей, в том числе в рамках льготного кредитования (менее %%) - 1,09 млрд рублей. В вязи с этим правительство региона направило 100 млн дополнительных средств на субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение весенне-полевых работ.

Аграрии южных районов региона планируют приступить к посеву зерновых в начале мая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минфин РФ объявил о начале продаж ОФЗ для населения с 26 апреля
2
В Саратовской области подростка покусал лев
3
СМИ: США планируют сократить финансовую помощь Украине на 69%
4
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
5
AliExpress запускает в РФ доставку за один день товаров со складов внутри страны
6
AP: в штате Орегон убита россиянка
7
Гражданина Китая осудили за попытку вывезти из РФ золото стоимостью свыше 1 млн рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама