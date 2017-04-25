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Боевые самолеты будут задействованы на праздновании Дня Победы в Красноярске

Сибирь
25 апреля, 10:44 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, апреля. /ТАСС
На торжественное мероприятие выделено два боевых самолета МиГ-31 и два вертолета Ми-8
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КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Власти Красноярского края договорились с командованием Центрального военного округа (ЦВО) о задействовании боевой авиации в праздничных мероприятиях , посвященных Дню Победы. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник мобилизационного управления губернатора Юрий Колупаев.

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"Мы получили подтверждение от командующего ЦВО и командующего 14 армией ВВС и ПВО о том, что они выделяют на торжественное мероприятие два боевых самолета МиГ-31 и два вертолета Ми-8. Такое разрешение на участие авиатехники дано лишь единицам. В Центральном военном округе такое разрешение получили лишь 5 из 28 регионов", - сказал Колупаев.

Самолеты и вертолеты пролетят во время праздничного шествия над Красноярском. Всего в праздничном шествии 9 мая примут участие 1,8 тыс. человек (без учета зрителей) и 47 единиц техники.

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