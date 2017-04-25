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Власти: лоукостер "Победа" может открыть рейсы в Бурятию

Сибирь
25 апреля, 11:07 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ, 25 апреля,/ТАСС
Старт рейсов запланирован на октябрь, потому что сейчас у авиакомпании нет свободных провозных емкостей
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УЛАН-УДЭ, 25 апреля,/ТАСС/. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") может начать полеты в Улан-Удэ. Об этом журналистам сообщил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, полеты могут начаться в уже в октябре. Пресс-служба самой авиакомпании такую возможность не комментирует.

"Договор с аэропортом еще не подписан, в проработке. Цена билета - порядка 5 тысяч. Рейс прямой, беспосадочный - Улан-Удэ - Москва. Частоты сейчас обсуждаются: 3-5 раз в неделю, пока не определились точно. Других каких-то вопросов, которые требуют решения, нет, сомнений в том, что состоится (начало полетов лоукостера - прим. ТАСС) - нет", - отметил Цыденов.

Цыденов сказал, что старт рейсов запланирован на октябрь, потому что сейчас у авиакомпании нет свободных провозных емкостей. По его словам, "Победа" "покупает пять самолетов и один из них ставит на Улан-Удэ". "Поэтому октябрь месяц связан с условием поставки новых самолетов",- сообщил он.

Также Цыденов сказал, что авиакомпания запросила скидку на аэропортовое обслуживание.

"Скидка (от аэропорта - прим. ТАСС) требуется существенная, и сейчас с аэропортом этот вопрос прорабатываем вместе", - добавил Цыденов.

Продолжительность полета из Москвы в Улан-Удэ составляет более 5 часов. При этом, средняя продолжительность рейсов "Победы" - 2,5 часа. Более того, авиакомпании не предоставляет на своих рейсах питание. На данный момент, согласно законодательству РФ, перевозчик может не предоставлять питание на борту исключительно для рейсов не длиннее 4 часов.

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