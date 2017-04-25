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В красноярском Минспорта прошли обыски по делу о злоупотреблениях полномочиями в СФУ

Сибирь
25 апреля, 12:07 UTC+3 КРАСНОЯРСК. 25 апреля. КРАСНОЯРСК. 25, апреля. /ТАСС
Уголовное дело возбуждено в отношении первого проректора Сибирского федерального университета по экономике и развитию
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КРАСНОЯРСК. 25 апреля. /ТАСС/. Обыски прошли в здании Министерства спорта Красноярского края в рамках расследования уголовного дела в отношении первого проректора по экономике и развитию Сибирского федерального университета (СФУ), которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Следственного комитета (СК).

"Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела в отношении первого проректора по экономике и развитию СФУ, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями", - сообщил представитель ведомства. В СК не уточнили, как расследование уголовного дела связано с деятельностью Минспорта региона.

Накануне ведомство сообщило о том, что в отношении первого проректора СФУ по экономике и развитию возбужденно уголовное дело по статье УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями". По версии следствия, подозреваемый, осуществляющий управление финансово-экономической деятельностью СФУ, дал распоряжение подчиненному сотруднику включить одного из студентов университета в список получателей грантов в номинации "Грант магистру", хотя оснований для этого не имелось. В результате его незаконных действий студент получил 150 тыс. рублей, которые использовал на личные цели.

Источник в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что это не единственный эпизод. "Пока дело возбужденно по одному эпизоду, но всего есть подозрения в девяти таких эпизодах, они сейчас также изучаются", - отметил собеседник агентства. Кроме того, источники отмечают, что "лоббировал получение гранта один из высокопоставленных представителей министерства".

Согласно данным официального сайта СФУ, должность первого проректора по экономике и развитию занимает кандидат экономических наук Павел Вчерашний.

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