Глава Минтранса РФ поручил подготовить программу развития внутренних водных путей Байкала

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Министр транспорта России Максим Соколов поручил Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ создать программу развития внутренних водных путей озера Байкал и сформировать рабочую группу, которая займется проработкой этого вопроса.

"Прошу разработать программу по развитию внутренних водных путей озера Байкал и представить ее на утверждение в ближайшие три месяца, к 1 августа. Задача агентства - создать рабочую группу и привлечь субъекты (Бурятию и Иркутскую область - прим. ТАСС), транспортные компании, обеспечить межведомственное взаимодействие", - сказал он в Улан-Удэ на совещании, посвященном развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии.

Соколов отметил, что к участию в рабочей группе могут быть привлечены Ростуризм, с экологическими программами - Минприроды РФ, а также Минпромторг РФ и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). "Мы должны использовать различные инструменты финансирования: не только федеральные целевые программы, но и инструменты лизинга... У нас такой опыт в агентстве во взаимодействии с ГТЛК наработан", - сказал он, приведя в качестве примера строительство паромного флота для Дальнего Востока и программы для Балтики.

Врио главы Бурятии Алексей Цыденов в свою очередь пояснил, что в круг вопросов новой рабочей группы войдет развитие флота, причалов, строительство судов по приему сливных вод, реализация проектов государственно-частного партнерства. Он также сообщил журналистам, что первое совещание по подготовке будущей программы состоится в Улан- Удэ. "Будем активно в этом направлении работать. Мы понимаем перспективы и текущие задачи по развитию круизного сообщения на Байкале и в целом цивилизованного комфортного и экологически чистого сообщения на озере", - сказал Цыденов.