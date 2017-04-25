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Стоимость платной парковки в центре Новосибирска составит 20 рублей в час

Сибирь
25 апреля, 13:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 25, апреля. /ТАСС
Ранее мэр Анатолий Локоть сообщил ТАСС, что первая платная парковка начнет работать на следующей неделе возле железнодорожного вокзала "Новосибирск - Главный"
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Стоимость первой платной парковки в центре Новосибирска составит 20 рублей в час. При этом для автомобилей экстренных служб и инвалидов она будет бесплатной, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства мэрии Новосибирска.

"Парковка транспортных средств инвалидов, социально незащищенных слоев населения, оперативных и экстренных служб будет осуществляться бесплатно. Для остальных категорий граждан цена часа стоянки составит 20 рублей", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил ТАСС, что первая платная парковка начнет работать на следующей неделе возле железнодорожного вокзала "Новосибирск - Главный" в центре города. С ее помощью власти намереваются провести эксперимент и проанализировать работу платных парковок.

Как ранее сообщал журналистам начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергей Райхман, до 2019 года в Новосибирске планируется организовать 11,5 тыс. платных парковочных мест. Общая стоимость создания в городе платных парковок составит около 700 млн рублей.

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