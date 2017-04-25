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Томский экс-чиновник пойдет под суд после избиения подростка

Сибирь
25 апреля, 12:57 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 25, апреля. /ТАСС
По версии следствия, днем 4 февраля обвиняемый во дворе многоквартирного дома толкнул 13-летнего мальчика, пнул его в живот и ударил рукой по лицу
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ТОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Экс-сотрудник департамента труда и занятости Томской области предстанет перед судом по обвинению в избиении 13-летнего подростка в Томске. По версии следствия, он толкнул несовершеннолетнего, пнул упавшего в живот и ударил рукой по лицу, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Завершено расследование уголовного дела по обвинению жителя Томска в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности"). Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд", - говорится в сообщении.

Указанная статья УК предусматривает в качестве наказания штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до четырех месяцев.

По версии следствия, днем 4 февраля обвиняемый во дворе многоквартирного дома из неприязненных отношений к подростку толкнул его, пнул упавшего в живот и ударил рукой по лицу. Подросток получил телесные повреждения, относящиеся к категории легкого вреда здоровью.

Обвиняемый вину признал частично и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, предоставляющей право не свидетельствовать против себя.

Как ранее сообщал ТАСС, чиновник был уволен из департамента труда и занятости в связи с подозрением в причастности к этому преступлению.

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