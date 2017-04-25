Внеплановая проверка Ростехнадзора показала безопасность буферного пруда ОНПЗ

ОМСК, 25 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Проведенная Сибирским управлением Ростехнадзора внеплановая проверка подтвердила безопасность буферного пруда Омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ), сообщила пресс-служба ОНПЗ.

Ранее Росприроднадзор рассматривал буферные пруды крупнейшего в России нефтезавода как один из наиболее вероятных источников загрязнения атмосферы Омска этилмеркаптаном, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения о возможной утечке.

"По результатам внеплановой проверки, проведенной Сибирским управлением Ростехнадзора 17-20 апреля на буферном пруду "Газпромнефть-ОНПЗ", эксплуатация объекта признана безопасной. Проверка также установила, что контроль за характеристиками сооружения ведется регулярно и в полном объеме", - говорится в сообщении.

В дальнейшем нефтезавод планирует в процессе модернизации очистных сооружений, в которую "Газпром нефть" инвестирует 17 млрд рублей, вывести буферные пруды из эксплуатации. Проект модернизации, который включен в федеральный план мероприятий Года экологии в России, предусматривает пятиступенчатую систему очистки (механическая, физико-химическая, биологическая, угольная фильтрация и обеззараживание ультрафиолетом). Оборудование закрытого типа будет находиться под азотной подушкой, все испарения будут утилизированы, а очистные сооружения нефтезавода и "Омскводоканала" соединит закрытый коллектор. Проект позволит на 95% снизить воздействие очистных сооружений ОНПЗ на атмосферный воздух.

Удушливый химический запах распространился по Омску в ночь на 10 марта. Тогда же в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения утечки. СК возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосфер", а Росприроднадзор - дело об административном правонарушении в отношении неизвестных лиц. Виновник загрязнения до сих пор не установлен.

Омский НПЗ является крупнейшим по объему переработки и одним из самых современных нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродуктов. В 2016 году завод увеличил производство битумной продукции для строительства дорог на 9,9%, до 430 тыс. тонн, бензина - на 6,6%, до 4,7 млн тонн, дизельного топлива - на 3,2%, до 6,5 млн тонн и ароматических углеводородов - на 5,6%, до 430 тыс. тонн. Всего в 2016 году было переработано 20,5 млн тонн нефтяного сырья.