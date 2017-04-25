Тулеев не исключил проблем с отгрузкой угля с Кузбасса из-за роста добычи на востоке РФ

КЕМЕРОВО, 25 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кузбасские грузоотправители, в первую очередь угольные предприятия, в этом году могут вновь столкнуться с проблемами при отправки продукции, несмотря на увеличение пропускной способности железных дорог в регионе. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Кузбасс, где добывается около 60% всего отечественного угля, занимает первое место в стране по перевозке грузов железнодорожным транспортом, на него приходится каждая пятая тонна. "Объемы погрузки - 850 тыс. тонн каждые сутки - здесь и уголь, и руда, и кокс, и арматура и так далее - это фактически 12,5 тыс. вагонов в сутки <…> В этом году мы сделали запас пропускной способности на 1 млн тонн, то есть 1 млн тонн Кузбасс может ежесуточно грузить, это 13 тыс. вагонов в сутки", - сказал Тулеев.

Востребованное, но загруженное направление

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли Кемеровская область трудностей с отгрузкой угля, с которыми Кузбасс столкнулся в прошлом году (впервые с 2013 года - прим. ТАСС), Тулеев сказал: "Мне кажется, они возникнут". Как пояснил глава Кузбасса, такая ситуация может произойти из-за несовпадения заявок угольных компаний, которые увеличивают объемы отправки угля на восток, и возможностей железной дороги, больше ориентированной на запад.

"Опять не совпадает: им (РЖД- прим.ТАСС) нужно на запад, а наши грузы - на восток, то есть на 40% нужно снизить им (РЖД) от тех заявок, которые мы дали", - отметил он.

Начальник ЗСЖД Анатолий Регер подтвердил, что характер заявочной компании изменился, но с грузоотправителями будут "отрабатывать вопросы, которые возникают". В целом же, по его данным, за последние пять лет объем перевозимых грузов по железной дороге в данном направлении вырос в два с половиной раза. При этом, как подчеркнул Регер, ЗСЖД "в ближайшие пять лет не будет являться ограничителями для вывоза угольной продукции" и других грузов из Кузбасса.

Сегодня власти региона заключил соглашение о сотрудничестве с Западно-Сибирской железной дорогой (ЗСЖД). Согласно документу, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, в 2017 году в развитие железнодорожной инфраструктуры планируется вложить "не менее 4,5 млрд рублей", а "в 2018-2019 годах - в объеме не ниже 3,5 млрд рублей".

Кузбасс столкнулся с планами

По мнению Тулеева, ситуацию с отгрузкой может осложнить и увеличение добычи на востоке страны, в частности освоение месторождений в Якутии. Как отметил губернатор, их развитие потребует решения новых проблем с вывозом угля и это с учетом того, что ситуацию с трудом удалось нормализовать. "Нужно смотреть - необходимо ли нам то направление развития угольных месторождений, которые запланированы и обсуждаются", - сказал он.

По словам Регера, на востоке страны продолжается развитие пропускных способностей железных дорог, однако проблема не только в этом. "Здесь нужно не забывать порты, где идет как раз перевалка угля, который отправляется на экспорт. Там тоже идет активное развитие, но на сегодняшний день порты не готовы взять весь объем продукции, которую сегодня готовы предъявить угольные предприятия Кузбасса", - уточнил он. Как добавил Тулеев, для решения этого вопроса сегодня необходимо развивать портовые мощности, в частности в Мурманске и на черноморском побережье.

Инновационные вагоны в пути

Начальник ЗСЖД отметил, что сегодня один из вариантов увеличения объемов перевозки - переход на инновационные полувагоны, которые могут перевозить 100 тонн, тогда как используемые сегодня - до 70 тонн. "В прошлом году мы дополнительно перевезли 1 млн тонн груза в инновационных вагонах <…>, тем самым, мы сократили число вагонов на 10 тыс., количество перевозимого груза увеличили", - пояснил Регер. По его данным, на сегодняшний день ЗСЖД ежесуточно в Кузбассе грузит 1,1 тыс. инновационных вагонов.

Губернатор Кемеровской области также добавил, что для повышения эффективности перевозок угольные компании увеличивают обогащение добываемого полезного ископаемого (по данным за I квартал 2017 год, в регионе обогащается 73% угля - прим. ТАСС). Однако Тулеев признал, что так поступают не все угольные предприятия.

"У нас есть предприятия: на разрезе накопал и тут же грузит в вагон. Это вообще преступление. Добыл уголь - гони на обогатительную фабрику. Необходимо отгружать только чистый уголь, тогда количество вагонов будет уменьшаться, при этом за каждую тонну получишь больше", - сказал Тулеев.

По данным ЗСЖД, объем погрузки в Кузбассе в январе- марте 2017 года составил 65,3 млн тонн различных грузов, что на 8,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе было отгружено 56,2 млн тонн угля, рост на 9,4%. Ранее сообщалось, добыча угля в Кемеровской области выросла за январь-март этого года на 6% - до 57 млн тонн. В планах региона в 2017 году увеличить производство угля до 230 млн тонн, что на 2,6 млн тонн больше 2016 года.