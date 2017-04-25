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Объем дорожного фонда Омской области увеличится в 1,5 раза в 2017 году

Сибирь
25 апреля, 13:57 UTC+3 ОМСК ОМСК 25, апреля. /ТАСС
По словам гуернатора, основные средства будут направлены на региональный центр
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ОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Объем дорожного фонда Омской области в 2017 году вырастет в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом и достигнет 7,5 млрд рублей. Основные средства будут направлены на региональный центр, сообщил глава региона Виктор Назаров на совещании по вопросам дорожного хозяйства Омской области под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

"У нас планируется порядка 7,5 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлые годы. Основной упор идет на областной центр, в областном центре вместе с агломерацией проживает около 70% населения", - сказал Назаров.

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Он отметил, что в регионе построят около 125 км дорог с твердым покрытием, в шесть раз больше, чем в прошлом году. Средства также пойдут на восстановление четырех мостов, ранее поврежденных паводком. Еще более 300 км дорог ожидает ремонт.

Назаров отметил, что формированию программы дорожного строительства и ремонта предшествовало общественное обсуждение, и граждане выбрали наиболее проблемные участки дорог.

Ремонт улиц Омска и сельских дорог Омской области активизировался после того, как 14 апреля 2016 года жительница города Екатерина Черненко в ходе прямой линии пожаловалась Владимиру Путину на плохое состояние дорог и бездействие местных властей. Президент призвал привести дороги в порядок к 300-летию города, которое отмечалось в августе прошлого года.

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