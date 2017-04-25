Ростуризм считает целесообразным рассмотреть возможность введения турсбора на Байкале

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /ТАСС/. Введение туристического сбора с отдыхающих на Байкале может снизить нагрузку на экологию озера. Об этом заявил в Улан-Удэ заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.

"С точки зрения нагрузки на природную территорию было бы целесообразным рассмотреть возможность такого сбора на Байкальской природной территории", - сказал он на совещании, посвященном развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии.

Ранее врио главы Бурятии Алексей Цыденов поднял вопрос о необходимости введения туристического сбора на побережье Байкала, об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, прошедшем 20-22 апреля. По его словам, доход об сбора может пойти на уборку территории после туристов. Он сообщил, что в Бурятию, на восточный берег Байкала, приезжает около 1 млн туристов в год, 90% из них - "дикие".

Замглавы Ростуризма в ходе совещания в Улан-Удэ отметил, что важна проработка механизмов администрирования туристического сбора. Цыденов согласился и предложил уйти от возможных злоупотреблений, которые могут возникнуть при обороте наличных средств, путем введения безналичного расчета.

По словам Королева, в проекте готовящейся сейчас концепции программы "Байкал: великое озеро великой страны" есть раздел, предусматривающий технологию туристического сбора. "Если сбор правильно будет организован, это решит многие задачи с точки зрения расчистки территории. Наша задача по итогам реализации программы - перейти от неорганизованного туризма к организованному", - сказал Королев.