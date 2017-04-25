Ростуризм считает целесообразным рассмотреть возможность введения турсбора на Байкале

Павлюченко заявил, что арбитр Еськов принял его извинения за эпизод в матче с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:21
Эксперты: предложение ввести налог на бездетность попирает законы этики и логикиОбщество 25 апреля, 14:20
Песков: Киев сделал новый шаг к отторжению ЛНР, обесточив эту территориюПолитика 25 апреля, 14:09
Медведев: низкий уровень культуры чреват агрессией и нетерпимостьюКультура 25 апреля, 14:07
Лавров: ВКС РФ в Сирии делают все для обеспечения безопасности российских военнослужащихПолитика 25 апреля, 14:07
Футболист "Спартака" Глушаков сможет сыграть в дерби с ЦСКАСпорт 25 апреля, 14:03
"ЭРА-ГЛОНАСС" может стать прообразом новой платформы, работающей на коммерческой основеКосмос 25 апреля, 14:02
Павлюченко пропустит один матч за атаку судьи в игре с "Зенитом"Спорт 25 апреля, 14:00
Россия может обеспечить энергией ЛНР после прекращения поставок с УкраиныЭкономика и бизнес 25 апреля, 13:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /ТАСС/. Введение туристического сбора с отдыхающих на Байкале может снизить нагрузку на экологию озера. Об этом заявил в Улан-Удэ заместитель руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Николай Королев.
"С точки зрения нагрузки на природную территорию было бы целесообразным рассмотреть возможность такого сбора на Байкальской природной территории", - сказал он на совещании, посвященном развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии.
Ранее врио главы Бурятии Алексей Цыденов поднял вопрос о необходимости введения туристического сбора на побережье Байкала, об этом он сказал на Красноярском экономическом форуме, прошедшем 20-22 апреля. По его словам, доход об сбора может пойти на уборку территории после туристов. Он сообщил, что в Бурятию, на восточный берег Байкала, приезжает около 1 млн туристов в год, 90% из них - "дикие".
Замглавы Ростуризма в ходе совещания в Улан-Удэ отметил, что важна проработка механизмов администрирования туристического сбора. Цыденов согласился и предложил уйти от возможных злоупотреблений, которые могут возникнуть при обороте наличных средств, путем введения безналичного расчета.
По словам Королева, в проекте готовящейся сейчас концепции программы "Байкал: великое озеро великой страны" есть раздел, предусматривающий технологию туристического сбора. "Если сбор правильно будет организован, это решит многие задачи с точки зрения расчистки территории. Наша задача по итогам реализации программы - перейти от неорганизованного туризма к организованному", - сказал Королев.