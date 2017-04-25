СК проверяет информацию об издевательствах над воспитанниками детсада под Красноярском

КРАСНОЯРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) проверит информацию об издевательствах над воспитанниками детского сада в городе Канск Красноярского края. Об этом сегодня сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, что родители обвинили воспитательницу детсада в издевательствах над детьми. Они утверждают, что педагог якобы колола детей канцелярскими кнопками в воспитательных целях.

"По информации, размещенной в СМИ о якобы имевших место истязаниях воспитанников детского сада "Колосок" в городе Канск, инициирована доследственная проверка", - сообщили в ведомстве.