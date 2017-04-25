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Министр транспорта РФ: строительство ВПП в аэропорту "Байкал" отстает на три месяца

Сибирь
25 апреля, 15:03 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова
Максим Соколов напомнил, что строительство новой ВПП должно завершиться к концу 2017 года
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УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Международном аэропорту "Байкал" (Улан-Удэ) отстает от графика работ на три месяца. Об этом сообщил во вторник журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Сейчас мы наблюдаем определенное отставание - оно составляет около 3 месяцев. Но мы видим, что имеющимися организационными и финансовыми ресурсами, накопленными на площадке инертными материалами это отставание можно ликвидировать к августу", - сказал он после осмотра объекта в рамках совещания, посвященного развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии. По его словам, с установлением хорошей погоды на месте начинаются работы по бетонированию.

Беспрецедентные сроки и объем

Министр транспорта РФ напомнил, что строительство новой ВПП должно завершиться к концу 2017 года. "Объем работы, которую предстоит провести генподрядчику ("Спецстрой России") беспрецедентный, - сказал Соколов. - За такое короткое время таких масштабных по своим размерам, протяженности полос у нас не строилось, но эта задача выполнимая. Ее возможно выполнить, и уже в следующий туристический сезон, летом 2018 года, начать эксплуатировать ВПП в полном объеме, это даст новый статус воздушным воротам Бурятии, поскольку позволит российским и зарубежным авиакомпаниям использовать все типы судов, и привозить в республику воздушным транспортом еще больше туристов".

Строительство новой ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей началось в конце 2016 года. Работы должны завершиться к 2018 году. Длина полосы составит 3,4 км, ширина - 45 метров. Такие параметры позволят воздушной гавани столицы Бурятии принять практически любые воздушные суда, в том числе самолеты Airbus А321-200 (89,4 т), Boeing 737-900ER (85,4 т) и Boeing 767-300 (159,7 т).

Аэропорт "Байкал" является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

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