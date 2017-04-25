Томские ученые создали биореактор для производства кормовых добавок из водорослей

ТОМСК, 25 апреля. /ТАСС/. Ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) создали биореактор для выращивания одноклеточных водорослей, из которых производят питательные кормовые добавки для животных в сельском хозяйстве, сообщила пресс-служба ТПУ. Установка производит несколько сотен литров смеси за сравнительно короткое время.

"Одноклеточные водоросли, такие как хлорелла, содержат много витаминов и около 50% белка, и используются в качестве питательной добавки - они способствуют набору массы сельскохозяйственными животными. Сейчас в России выращивают хлореллу, но на это уходит от суток до двух недель. Биореактор, созданный в ТПУ, производит за 12 часов до 400 литров смеси водорослей и воды", - говорится в сообщении.

Биореактор состоит из блоков культивирования, управления питательной средой, нагрева и управления освещением. "В блоке управления освещением установлены красные, синие и белые светодиоды, благодаря которым формируется спектр излучения, помогающий водорослям быстрее расти. Светодиоды - энергоэффективный источник света, а водоросли перемешиваются не лопастями, а потоком воды, и равномерно получают свет и тепло", - отмечает пресс-служба.

Разработчики рассматривают возможности производства установок для фермерских хозяйств и поставок готовой продукции. Сейчас ведутся переговоры о тестировании смеси фермерами.