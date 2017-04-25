Военные обновят оборудование на всех учебно-тренировочных комплексах в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 25 апреля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. На всех учебно-тренировочных комплексах в Бурятии обновляется учебно-материальная база. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

"К началу летнего периода обучения на полигонах Бурятии подготовят новое оборудование и мишени. Будет подготовлено более тысячи различных мишеней, имитирующих тяжелую технику, артиллерийские орудия, воздушные, групповые и одиночные цели, живую силу противника", - говорится в сообщении.

Новое оборудование предусматривает до 30 вариантов расположения мишеней и их работу в автоматическом режиме. Также будет создана возможность имитации "стрельбы противника" в ночное время с помощью светового оборудования.