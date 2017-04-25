Замглавы района в Новосибирской области осужден на пять лет за хищение 53 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 25 апреля. /ТАСС/. Заельцовский райсуд Новосибирска вынес приговор заместителю главы Болотнинского района Новосибирской области Александру Юркевичу и назначил ему пять лет исправительной колонии общего режима. Чиновник обвинялся в получении взятки в 53 млн рублей, но был признан виновным в мошенничестве на ту же сумму, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.
"При вынесении приговора суд переквалифицировал статью на ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием своего служебного положения)", - сказал собеседник агентства.
В суде установлено, что 37-летний Юркевич 13 ноября 2013 года получил от руководителя одной из коммерческих организаций Новосибирска 53 млн рублей. Он пообещал директору фирмы способствовать в предоставлении и оформлении в собственность общества земельного участка площадью 200 гектар, расположенного на территории Ояшинского сельского совета Болотнинского района Новосибирской области.