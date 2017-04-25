В Минусинске в Красноярском крае горит рынок на площади 1 тыс. кв. метров

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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на рынке в Минусинске в Красноярском крае. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
"Пожар, по предварительным данным, возник на территории рынка "Заречный". Его общая площадь составляет около 1 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, данных о пострадавших нет, информация уточняется. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру сложности.