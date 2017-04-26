Экс-главу администрации района в Красноярском крае судят за мошенничество

КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Бывший первый заместитель главы - руководитель администрации Емельяновского района Красноярского края предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Чиновницу обвиняют в том, что она приобретала земельные участки в 40 раз дешевле от кадастровой стоимости, сообщает региональное управление Следственного комитета.

"В период с 2013 по 2015 год, занимая должность руководителя администрации Емельяновского района, <…> используя свое служебное положение, совместно со своим супругом, обманным путем, декларируя фактически отсутствовавшие объекты недвижимости, приобрели в собственность четыре земельных участка", - сообщает СК.

Участки были приобретены в селе Дрокино и поселке Емельяново по льготной цене в размере 2,5% от их кадастровой стоимости, отмечают следователи. Размер ущерба превысил 2 млн рублей.