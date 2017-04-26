ТЭЦ в Красноярске сократили выбросы на 16% в первом квартале из-за теплой погоды

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КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Красноярские ТЭЦ, основные поставщики тепла в столице Красноярского края, в первом квартале снизили выбросы на 16,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, причина в низком потреблении топлива из-за теплой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК).
"Объем выбросов теплоэлектроцентралей СГК в Красноярске в первом квартале 2017 года сократился на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сумме для трех ТЭЦ краевого центра уменьшение произошло на 2,7 тыс. тонн", - сообщили в СГК.
В компании добавили, что это объясняется погодными условиями - более теплым началом года, способствующим снижению потребления топлива станциями. Средняя температура воздуха в январе-марте 2017 года была на 3,1 градуса выше, чем в январе-марте 2016 года.
В марте в Красноярске прошел митинг с требованиями газифицировать регион, снизить квоты на выбросы для промышленных предприятий города, усилить контроль над выбросами, увеличить штрафы за нарушения экологических норм.
СГК осуществляет деятельность в Кемеровской области, Алтайском и Красноярском краях, в Хакасии и Туве. Основные виды бизнеса - производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и горячее водоснабжение потребителей. На долю станций СГК приходится около 20% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.