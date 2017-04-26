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Лесники Сибири тушат природные пожары на 270 га

Сибирь
26 апреля, 8:51 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 26, апреля. /ТАСС
Большая часть возгораний действует в Красноярском крае
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© Юрий Смитюк/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 26 апреля. /ТАСС/. Природные пожары распространились в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье на площади порядка 270 га, их тушат более 200 человек, сообщили региональные власти.

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Большая часть возгораний действует в Красноярском крае. "На утро среды зарегистрировано восемь лесных пожаров, общая площадь - 121 га. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в Лесопожарном центре края.

В центре добавили, что за прошедшие сутки в регионе было ликвидировано 29 очагов на общей площади 335 га. По данным краевого Минлесхоза, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли шесть воздушных судов. "В связи с установлением в большинстве районов сухой и ветреной погоды и повышением классов пожарной опасности в лесах Красноярского края усилено патрулирование", - сообщили местные власти.

В Иркутской области зарегистрировано девять пожаров на общей площади 66 лесных га и на 45 га не покрытых лесом. Из них локализованы два очага на площади около 40 га, сообщили ТАСС в пресс-службе региональном правительстве. В Забайкальском крае, по данным краевого Минприроды, есть два локализованных очага на площади 27 га - в Кыринском и Хилокском районах. "Угрозы населенным пунктам нет", - уточнили в министерстве.

В Бурятии на утро 26 апреля зарегистрировано шесть очагов возгораний в Баунтовском, Муйском, Тарбагатайском районах на общей площади менее 14,5 га. "Новые пожары возникают из-за неосторожности обращения с огнем населением", - отметили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

Пожароопасный период в регионе начался в первых числах апреля. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии, за прошедшее время в отношении нарушителей противопожарного режима составлено 187 административных протоколов, к административной ответственности привлечено шесть должностных лиц и 58 физических лиц. Сумма штрафов составила более 200 тыс. рублей.

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