Суд приговорил начальника томского УБЭП к 7,5 года колонии за взятку

ТОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил в среду начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в получении взятки от бизнесмена, к 7,5 года колонии и крупному штрафу.

"Признать виновным в совершении преступления … и назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строго режима. Также Савченко должен выплатить сумму, десятикратно превышающую сумму взятки, в размере 6,9 млн рублей", - сказал судья, оглашая приговор.

Ранее сторона обвинения потребовала для Савченко восемь лет колонии строго режима, адвокат просил полностью оправдать его. Сам Савченко после оглашения приговора назвал все дело против него сфабрикованным, а доводы обвинения - бездоказательными.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в январе 2016 года по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. По данным следственного управления СК РФ по региону, с октября 2013 года по 30 ноября 2015 года Савченко получил от местного бизнесмена взятки в виде услуг и имущества на 913 тыс. рублей за покровительство в его предпринимательской деятельности. Ранее прокуратура попросила приговорить Савченко к восьми годам колонии.