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Суд приговорил начальника томского УБЭП к 7,5 года колонии за взятку

Сибирь
26 апреля, 9:11 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 26, апреля. /ТАСС
По данным следствия, Константин Савченко получил от местного бизнесмена взятки в виде услуг и имущества на 913 тыс. рублей
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© Станислав Красильников/ТАСС

ТОМСК, 26 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил в среду начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УБЭП) УМВД по Томской области Константина Савченко, обвиняемого в получении взятки от бизнесмена, к 7,5 года колонии и крупному штрафу.

"Признать виновным в совершении преступления … и назначить наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строго режима. Также Савченко должен выплатить сумму, десятикратно превышающую сумму взятки, в размере 6,9 млн рублей", - сказал судья, оглашая приговор.

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Ранее сторона обвинения потребовала для Савченко восемь лет колонии строго режима, адвокат просил полностью оправдать его. Сам Савченко после оглашения приговора назвал все дело против него сфабрикованным, а доводы обвинения - бездоказательными.

Ранее сообщалось, что уголовное дело возбуждено в январе 2016 года по статье УК РФ "Получение должностным лицом взятки в крупном размере". Ее санкция предусматривает до 12 лет лишения свободы. По данным следственного управления СК РФ по региону, с октября 2013 года по 30 ноября 2015 года Савченко получил от местного бизнесмена взятки в виде услуг и имущества на 913 тыс. рублей за покровительство в его предпринимательской деятельности. Ранее прокуратура попросила приговорить Савченко к восьми годам колонии.

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