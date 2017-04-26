Причиной повышенной радиации в ДК в Кузбассе могли стать трещины в земле

КЕМЕРОВО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Причиной повышенного уровня радиации в помещениях Дома культуры в поселке Звездный в Кемеровской области могли стать трещины в земле, сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

"Газ радон содержится в недрах земли и через трещины может подниматься на поверхность. Если в помещениях слабая вентиляция, он может скапливаться", - сказал собеседник агентства, добавив, что в подвальном помещении ДК необходимо провести ремонт и обеспечить герметизацию.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе судебные приставы в Кузбассе приостановили деятельность ДК в Кемеровском районе на 90 суток из-за повышенного уровня радиации. Запрет распространился на музыкальный зал, зрительный зал и гримерную.

В управлении Роспотребнадзора уточнили, что был превышен только показатель по радону. Ранее сообщалось, что также была превышена доза гамма излучения.