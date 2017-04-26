ВТБ предоставил кредит на 2 млрд руб. "Информационным спутниковым системам"

КРАСНОЯРСК, 26 апреля./ТАСС/. ВТБ предоставил кредит на 2 млрд рублей компании "Информационные спутниковые системы имени академика Решетнева" (ИСС), в том числе в рамках ФЦП по развитию системы ГЛОНАСС. Об этом сегодня сообщила пресс-служба банка ВТБ по Сибирскому федеральному округу (СФО).

"Банк ВТБ предоставил... возобновляемую кредитную линию на сумму 2 млрд. рублей сроком на три года. Средства предназначены для финансирования текущей деятельности предприятия, в том числе в рамках федеральной целевой программы "Развитие космического комплекса системы ГЛОНАСС до 2020 года", - сказали в банке.

Размер процентной ставки в кредитной организации не назвали.

Компания ИСС является головным исполнителем по космическому сегменту ГЛОНАСС. Для модернизации орбитальной группировки ГЛОНАСС предприятие в настоящее время осуществляет производство навигационных спутников "Глонасс- К1" и разрабатывает "Глонасс-К2" с улучшенными техническими характеристиками.

Ранее сообщалось, что запуски спутников "Глонасс-К1" планируется начать в 2017-2018 годах. В настоящее время в производстве находится уже девять спутников. Также сейчас осуществляется сборка двух космических аппаратов "Глонасс- К2".