Доходы бюджета Новосибирской области увеличились на 2,1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Доходы бюджета Новосибирской области на 2017 год вырастут на 2,1 млрд рублей за счет федеральных трансфертов, которые направят на социальную поддержку граждан, строительство школ и ремонт дорог. Соответствующие поправки в бюджет утвердили на сессии депутаты регионального Заксобрания.

"Поправки предполагают уточнение бюджетных показателей, характеризующих объем бюджетных трансфертов в сумме 2,1 млрд рублей", - сказал в ходе сессии Заксобрания министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

По его словам, из этой суммы около 629 млн рублей пойдет на социальную поддержку отдельных категорий граждан, 511 млн рублей - на поддержку сельхозпроизводителей, 370 млн рублей - на развитие образования. Кроме того, средства федерального бюджета будут направлены на дорожное строительство, поддержку малого и среднего бизнеса и др. Также федеральный бюджет выделит региону 530 млн на строительство двух школ, которые планируется открыть в 2018 году.

С учетом всех поступлений, отметил Голубенко, доходы бюджета Новосибирской области составят 120,7 млрд рублей, расходы - 122 млрд рублей, дефицит - 1,3 млрд рублей.