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Новосибирские депутаты предлагают использовать исследования историков для развития туризма

Сибирь
26 апреля, 10:22 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, апреля. /ТАСС
Министр экономического развития региона отметила, что исследования историков и краеведов могли бы дополнить образ районов области
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НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили использовать исследования историков и краеведов в привлечении в регион туристов по примеру того, как это делается в европейских странах.

"В Европу приезжаешь, какая-нибудь маленькая деревушка, заходишь в кафе, там вывеска: "Здесь два столетия назад такая-то королева пирожные покупала". В другой городок заехал, там вывеска: "Здесь принц такой-то пива выпил". Это же привлекает, давайте задание дадим нашим историкам - может, Чингисхан у нас здесь проходил, может, отряд Ермака, надо найти изюминку, которая будет привлекать туристов", - сказал в среду при обсуждении поправок в областной закон о туризме депутат Дмитрий Козловский.

Министр экономического развития региона Ольга Молчанова назвала идею привлекательной, отметив, что исследования историков и краеведов, которые могли бы дополнить образ районов области, можно использовать для повышения туристической привлекательности. "Мы сейчас активно наполняем наш туристический портал. И у нас есть достаточно много интересных исследований краеведов, и это все тоже выкладывается на сайт", - сказала она.

Молчанова отметила, что туризм в Новосибирской области носит в основном деловой и оздоровительный характер, однако власти заинтересованы в развитии других направлений и, особенно для привлечения туристов не только в Новосибирск, но и в районы.

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