Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.04:
$ 55.85
€ 60.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Новосибирске разработан велотренажер для реабилитации людей с ДЦП

Сибирь
26 апреля, 11:12 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова
В трехколесный велосипед встроены педали, которые работают от аккумулятора и крутятся в принудительном порядке
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Велотренажер-велосипед "Ангел-Соло" для реабилитации детей и взрослых с детским церебральным параличом (ДЦП) и другими болезнями опорно-двигательной системы разработан новосибирскими конструкторами. Об этом сообщил ТАСС на выставке инновационных технологий, проходящей в рамках II Международного форума "Городские технологии", представитель конструкторского бюро - разработчика "Соло" Андрей Левин.

"Наш велосипед со встроенным велотренажером разработан в двух вариациях - для детей младшего возраста и для подростков и взрослых. В трехколесный велосипед встроены педали, которые работают от аккумулятора и крутятся в принудительном порядке", - сказал он.

По словам Левина, во время занятий на тренажере происходит циклическая синхронизованная работа ножных мышц, что позволяет сформировать у человека двигательный стереотип. В комплекте предусмотрено специальное фиксирующее туловище устройство для людей, которым трудно контролировать движения в сидячем положении. Закрепленный на стационарной площадке велосипед работает как обычный станок-тренажер, на улице его используют как обычный велосипед. "Езда на велосипеде, помимо тренировки, стимулирует у детей, ограниченных в движении, социализацию, возможность знакомиться и ездить на велосипеде вместе со сверстниками", - отметил он.

Левин уточнил, что стоимость тренажера в два-три раза меньше зарубежных аналогов и составляет порядка 100 тыс. рублей. Его можно использовать в качестве индивидуального велотренажера и для оборудования специальных реабилитационных центров. Устройство прошло испытание в Новосибирской детской клинической больнице № 3, Крымском государственном медицинском университете (Симферополь) и рекомендовано специалистами к применению у детей с ДЦП, психическими заболеваниями, в том числе расстройствами аутического спектра. Велосипед имеет сертификат соответствия Таможенного Союза и зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером II Международного форума "Городские технологии", который проходит в Новосибирске 26-27 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
2
Китай спустил на воду первый авианосец полностью собственного производства
3
На Сахалине задержали двух сторонников ИГ, готовивших теракт
4
ВЦИОМ: число счастливых россиян достигло исторического максимума
5
Полиция возбудила дело о хулиганстве после стрельбы в центре Москвы
6
Грушко: РФ предпринимает меры в ответ на активность НАТО в Европе
7
Fox: эсминец ВМС США привел в готовность вооружения при приближении иранского корабля
Темы дня
Загрузка...
Реклама