В Новосибирске разработан велотренажер для реабилитации людей с ДЦП

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Велотренажер-велосипед "Ангел-Соло" для реабилитации детей и взрослых с детским церебральным параличом (ДЦП) и другими болезнями опорно-двигательной системы разработан новосибирскими конструкторами. Об этом сообщил ТАСС на выставке инновационных технологий, проходящей в рамках II Международного форума "Городские технологии", представитель конструкторского бюро - разработчика "Соло" Андрей Левин.

"Наш велосипед со встроенным велотренажером разработан в двух вариациях - для детей младшего возраста и для подростков и взрослых. В трехколесный велосипед встроены педали, которые работают от аккумулятора и крутятся в принудительном порядке", - сказал он.

По словам Левина, во время занятий на тренажере происходит циклическая синхронизованная работа ножных мышц, что позволяет сформировать у человека двигательный стереотип. В комплекте предусмотрено специальное фиксирующее туловище устройство для людей, которым трудно контролировать движения в сидячем положении. Закрепленный на стационарной площадке велосипед работает как обычный станок-тренажер, на улице его используют как обычный велосипед. "Езда на велосипеде, помимо тренировки, стимулирует у детей, ограниченных в движении, социализацию, возможность знакомиться и ездить на велосипеде вместе со сверстниками", - отметил он.

Левин уточнил, что стоимость тренажера в два-три раза меньше зарубежных аналогов и составляет порядка 100 тыс. рублей. Его можно использовать в качестве индивидуального велотренажера и для оборудования специальных реабилитационных центров. Устройство прошло испытание в Новосибирской детской клинической больнице № 3, Крымском государственном медицинском университете (Симферополь) и рекомендовано специалистами к применению у детей с ДЦП, психическими заболеваниями, в том числе расстройствами аутического спектра. Велосипед имеет сертификат соответствия Таможенного Союза и зарегистрирован в Росздравнадзоре как медицинское изделие.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером II Международного форума "Городские технологии", который проходит в Новосибирске 26-27 апреля.