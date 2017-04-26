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Жители Новосибирска смогут следить онлайн за качеством воздуха в городе

Сибирь
26 апреля, 11:41 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, апреля. /ТАСС
С помощью сервиса горожане смогут, например, выбирать безопасные места и время для прогулок с детьми или получать предупреждения об опасном загрязнении воздуха
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Резидент технопарка Новосибирского Академгородка (Академпарка) компания "Тион" запустила в городе сервис CityAir, благодаря которому все данные о качестве воздуха в полуторамиллионном мегаполисе будут доступны в режиме онлайн на специальном сайте. Об этом рассказал ТАСС руководитель пресс-службы компании Андрей Самодин в ходе II Международного форума "Городские технологии".

"CityAir - сервис, который позволяет следить за качеством городского воздуха в режиме онлайн. С сегодняшнего дня данные о качестве воздуха в Новосибирске доступны на сайте. С помощью CityAir горожане смогут, например, выбирать безопасные места и время для прогулок с детьми, занятий спортом на улице или получать предупреждения об опасном загрязнении воздуха", - сказал Самодин.

По его словам, новый сервис также открывает доступ к научно-исследовательским данным, которые компания использует в разработках новых устройств для очистки воздуха и систем управления климатом в помещениях.

Ранее ТАСС сообщал, что компания "Тион" разместила в Новосибирске 16 станций с датчиками, которые непрерывно измеряют концентрацию частиц-загрязнителей атмосферы, а также влажность, температуру и атмосферное давление. Теперь CityAir позволяет увидеть степень загрязнения воздуха в местах, где расположены станции мониторинга, оценку качества воздуха в каждой точке и в среднем по городу, а также прогноз погоды на ближайшие пять дней и статистику за выбранный период.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером II Международного форума "Городские технологии", который проходит в Новосибирске 26-27 апреля.

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