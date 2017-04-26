Строительство мусоросортировочных комплексов под Новосибирском начнется осенью 2017 года

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство под Новосибирском двух мусоросортировочных комплексов (МСК) с инвестициями 6,5 млрд должно начаться в октябре 2017 года. До этого проект концессионного соглашения должен пройти процедуру согласования, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске партнер сопровождающей проект юридической фирмы "Лекап" Юрий Туктаров.

"Разрешение на строительство по графику должно быть 2 октября 2017 года", - сказал он.

Туктаров уточнил ТАСС, что первым будет начато строительство МСК "Раздольное", разрешение на второй объект - в Верх-Туле - планируется получить в декабре 2017 года. Работы на первом комплексе будут запущены в конце 2018 года, на втором - в мае 2019 года.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "Экология-Новосибирск" Максим Спирин добавил, что для получения разрешения на строительства проект должен пройти ряд экспертиз. "Июнь - это подача документации на экологическую экспертизу, июнь-июль-август - подача документации на Главгоссэкспертизу", - сказал он, уточнив, что уже при подаче документов концессионер начнет подготовку площадки и размещение строительного городка.

"Мусорная концессия"

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией "Экология-Новосибирск", предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект - систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы "Верх-Тула", "Раздольное" и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. В частности, тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. При этом сейчас в регионе нет точного учета количества собираемого мусора. Как сообщила в пресс-центре ТАСС замначальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова, эта цифра составляет примерно 1,2-1,5 млн тонн в год, но точное количество отследить невозможно.

В свою очередь общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта. После их обращения Ространснадзор провел проверку и рекомендовал губернатору Новосибирской области принять "правомерное решение по вопросу строительства мусоросортировочных комплексов" в 13,8 км от аэродрома, используемого заводом им. Чкалова, так как земля, выделенная ранее под строительство комплекса "Раздольное", попадает в запретную зону - комплекс должен находиться в не менее 15 км от аэродрома из-за возможного скопления птиц на полигоне. В ответ губернатор дал поручение рассмотреть другие варианты размещения полигона.

Сегодня Туктаров сообщил, что полигон в "Раздольном" планируется оборудовать современными отпугивателями птиц и они не будут подподать под категорию мест их возможного скопления. Кроме того, концессионер заверил общественников, что строительство будет проводиться с использованием технологий, исключающих попадание опасных веществ в почву или подземные воды.