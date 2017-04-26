Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство мусоросортировочных комплексов под Новосибирском начнется осенью 2017 года

Сибирь
26 апреля, 13:05 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 26, апреля. /ТАСС
Инвестиции в проект составят 6,5 млрд руб.
Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Строительство под Новосибирском двух мусоросортировочных комплексов (МСК) с инвестициями 6,5 млрд должно начаться в октябре 2017 года. До этого проект концессионного соглашения должен пройти процедуру согласования, сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске партнер сопровождающей проект юридической фирмы "Лекап" Юрий Туктаров.

"Разрешение на строительство по графику должно быть 2 октября 2017 года", - сказал он.

Смотрите также
Вынесите мусор: как избавиться от отходов

Туктаров уточнил ТАСС, что первым будет начато строительство МСК "Раздольное", разрешение на второй объект - в Верх-Туле - планируется получить в декабре 2017 года. Работы на первом комплексе будут запущены в конце 2018 года, на втором - в мае 2019 года.

В свою очередь заместитель генерального директора компании "Экология-Новосибирск" Максим Спирин добавил, что для получения разрешения на строительства проект должен пройти ряд экспертиз. "Июнь - это подача документации на экологическую экспертизу, июнь-июль-август - подача документации на Главгоссэкспертизу", - сказал он, уточнив, что уже при подаче документов концессионер начнет подготовку площадки и размещение строительного городка.

"Мусорная концессия"

В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией "Экология-Новосибирск", предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать объект - систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы "Верх-Тула", "Раздольное" и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.

Смотрите также
Река Издревая (Новосибирская область)
Ученые: мусороперерабатывающий завод в Новосибирской области нанесет экологический урон

Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. В частности, тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. При этом сейчас в регионе нет точного учета количества собираемого мусора. Как сообщила в пресс-центре ТАСС замначальника управления коммунального комплекса и энергетики министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Наталья Аббасова, эта цифра составляет примерно 1,2-1,5 млн тонн в год, но точное количество отследить невозможно.

В свою очередь общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта. После их обращения Ространснадзор провел проверку и рекомендовал губернатору Новосибирской области принять "правомерное решение по вопросу строительства мусоросортировочных комплексов" в 13,8 км от аэродрома, используемого заводом им. Чкалова, так как земля, выделенная ранее под строительство комплекса "Раздольное", попадает в запретную зону - комплекс должен находиться в не менее 15 км от аэродрома из-за возможного скопления птиц на полигоне. В ответ губернатор дал поручение рассмотреть другие варианты размещения полигона.

Сегодня Туктаров сообщил, что полигон в "Раздольном" планируется оборудовать современными отпугивателями птиц и они не будут подподать под категорию мест их возможного скопления. Кроме того, концессионер заверил общественников, что строительство будет проводиться с использованием технологий, исключающих попадание опасных веществ в почву или подземные воды.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в Бурятии
2
На липецкой фабрике Roshen начались увольнения
3
Тимакова: Медведев не придает значения соцопросам, проведенным по политическому заказу
4
Блогера Илью Варламова облили зеленкой в Ставрополе
5
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
6
СК возбудил уголовное дело по факту нападения со стрельбой на западе Москвы
7
Шойгу: удар США по авиабазе Шайрат создал угрозу жизни российских военнослужащих
Темы дня
Загрузка...
Реклама