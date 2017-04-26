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В Красноярском крае возбудили дело в отношении воспитателей детсада, истязавших детей

Сибирь
26 апреля, 12:31 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, апреля. /ТАСС
По версии следствия, педагоги кололи четверых воспитанников канцелярскими гвоздиками "в область рук, ног и ягодиц", воспитатели частично признали свою вину
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КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух воспитателей детского сада в городе Канск Красноярского края, издевавшихся над детьми. Педагоги частично признали свою вину, сообщил ТАСС представитель ГСУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней и 38-летних воспитателей детского сада "Колосок" в городе Канске, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности)", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, педагоги кололи четверых воспитанников канцелярскими гвоздиками "в виде металлических игл в область рук, ног и ягодиц". Воспитатели частично признали свою вину, сообщив, что кололи детей ручками, а не гвоздиками, и в содеянном раскаялись.

Как сообщал ТАСС ранее, проверка детсада началась после жалоб родителей детей на издевательства со стороны педагогов.

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