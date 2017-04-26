В Красноярском крае возбудили дело в отношении воспитателей детсада, истязавших детей

Стоимость перевалки зерна в черноморских портах снизилась примерно в 1,5 разаТранспорт 26 апреля, 13:05
Суд объединил два дела бывшего челябинского замгубернатора СандаковаНовости Урала 26 апреля, 12:56
ТАСС стал лауреатом конкурса Ассоциации арктических СМИНовости агентства 26 апреля, 12:46
Перехватчик МиГ-31 упал в районе полигона в БурятииПроисшествия 26 апреля, 12:38
Кириленко: баскетболисты ЦСКА приучили болельщиков к выходу в "Финал четырех" ЕвролигиСпорт 26 апреля, 12:30
Крабы наступают: Куба переживает нашествие ракообразныхОбщество 26 апреля, 12:30
Редко, но метко: "Акрон" заполняет отечественный рынок редкоземельных металловВ стране 26 апреля, 12:22
Корстин: выход россиян на ведущие роли стал основной тенденцией сезона Единой лиги ВТБСпорт 26 апреля, 12:22
Российские букмекеры считают Шарапову фаворитом в ее первом матче после дисквалификацииСпорт 26 апреля, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении двух воспитателей детского сада в городе Канск Красноярского края, издевавшихся над детьми. Педагоги частично признали свою вину, сообщил ТАСС представитель ГСУ СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 47-летней и 38-летних воспитателей детского сада "Колосок" в городе Канске, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетних детей в ходе с осуществления служебной деятельности)", - сообщили в СК.
По предварительной версии следствия, педагоги кололи четверых воспитанников канцелярскими гвоздиками "в виде металлических игл в область рук, ног и ягодиц". Воспитатели частично признали свою вину, сообщив, что кололи детей ручками, а не гвоздиками, и в содеянном раскаялись.
Как сообщал ТАСС ранее, проверка детсада началась после жалоб родителей детей на издевательства со стороны педагогов.