Селекционеры представили 56 новых сортов картофеля для выращивания в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 26 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Селекционеры заявили 56 новых сортов картофеля для испытаний и последующего выращивания в Кемеровской области, что в шесть раз больше, чем три года назад. Об этом на пресс-конференции сообщила начальник филиала ФГБУ "Госсорткомиссия" по Кемеровской области Марина Гришкова.

"Если в 2014 году у нас было 9 сортов картофеля, то на сегодняшний день 56 уже пришло на испытания, которые мы должны в течение трех лет провести и дать по ним заключения", - сказала она. По словам Гришковой, чаще всего селекционерами выступают НИИ, кроме них разработкой сортов занимаются и хозяйства.

Как пояснил начальник облдепартамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Дмитрий Иноземцев, возросший интерес к новым сортам картофеля связан в том числе с необходимостью замещения зарубежных сортов. "Они сегодня занимают до 80%", - добавил он.

В этом году на испытания в кемеровский филиал "Госсорткомиссии" поступили 19 сортов плодово-ягодных культур, 147 овощных сортов и гибридов. По итогам прошлого года госкомиссия включила в реестр селекционных достижений 26 сортов, испытанных в регионе. Как уточнила Гришкова корреспонденту ТАСС, среди них различные культуры - зерновые, овощные, плодово-ягодные.

"Начиная с этого года, их можно использовать на полях и садово-огородных участках, семена продаются, например, в торговых сетях. Правильно выбранный сорт - это 50% успеха урожая", - добавила она. В новых сортах селекционеры, прежде всего, улучшают показатели урожайности и повышают их устойчивость к заболеваниям. Пытаются изменить и другие качества.

"Например, с 2017 года у нас два новых сорта жимолости, они скороспелые, очень плотная ягодка внутри, она крупнее где-то на 20%, при сборе кожура держит форму, не растекается. Эти плоды можно использовать для заморозки: нам необходимо, чтобы они 9 месяцев хранились", - сказала Гришкова.