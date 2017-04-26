Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"

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НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Специалисты Сибирского суперкомпьютерного центра Сибирского отделения (СО) РАН планируют создать математическую систему анализа, которая поможет решить проблему "черного неба" в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС директор Института вычислительной математики и математической геофизики (ИВМиМГ) СО РАН Сергей Кабанихин.
Режим "черного неба" объявлен в очередной раз в Красноярске с 24 по 26 апреля - из-за безветренной погоды вредные примеси в воздухе не рассеиваются. Как сообщалось ранее, в 2016 году такой режим объявлялся в городе 24 раза.
"Сейчас мы прорабатываем контракт с Красноярском. Плотина там высоко над городом, и теплая вода в 30-градусный мороз создает эффект парной бани, из-за чего в воздухе накапливаются выбросы. Мы предложили математическую модель этого процесса и способы анализа ситуации", - сказал Кабанихин. Директор ИВМиМГ СО РАН добавил, что власти Красноярска выделяют на решение проблемы с грязным воздухом порядка 12 млн рублей.
Вычислительная мощность новосибирского суперкомпьютерного центра, пиковая производительность которого после проведенной ранее модернизации выросла до 197 трлн операций в секунду, позволяет не только оценивать, анализировать и прогнозировать уровень загрязнения по данным воздушного мониторинга, но и искать источники вредных выбросов. По словам Кабанихина, сейчас институт проводит математическое моделирование загрязнений воздуха для Шанхая, в планах - Алматы.