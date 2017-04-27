Селянам в Забайкалье выплатят 1 млн рублей за погибший из-за ящура скот

ЧИТА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Правительство Забайкальского края выделит из резервного фонда 1 млн рублей для возмещения ущерба, причиненного аграриям из-за вспышки ящура, сообщила пресс-служба главы региона.

"Правительство края в четверг одобрило проект распоряжения о выделении региональному министерству сельского хозяйства средств на возмещение ущерба, понесенного владельцами животных при отчуждении заболевшего ящуром крупного рогатого скота", - сказали в пресс-службе, отметив, что министерству выделят 1 млн рублей.

В последние годы в Забайкалье неоднократно фиксировались очаги ящура. В марте 2013 года вирус обнаружили в селе Дурой Приаргунского района, затем он распространился на территории еще трех районов. В конце 2013 года карантин во всех сельских поселениях региона отменили, но в 2014 и 2015 годах ящур вновь зафиксировали в ряде населенных пунктов.

В конце ноября 2016 года Россельхознадзор подтвердил факт заболевания животных ящуром в селе Среднеаргунск Забайкальского края. В границах села был введен режим чрезвычайной ситуации. Заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Марина Савкова тогда сообщила ТАСС, что ящур типа О попал в регион из Китая. Он похож на те типы ящура, которые ранее выявляли в крае, но отличается от них. Из-за этих отличий вакцина, которой были привиты животные, не подействовала в полной мере.