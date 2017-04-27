Сибирские таможенники нашли нарушения при вывозе валюты почти на 1 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 27 апреля. /ТАСС/. Таможенные службы в Сибирском федеральном округе (СФО) за первый квартал 2017 года выявили нарушения валютного законодательства почти на 1 млрд рублей. По фактам невозврата валюты и другим незаконным финансовым операциям возбуждено 544 административных дела, в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления.
"В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество проведенных проверок увеличилось в 2,5 раза. В результате проведенных проверок в первом квартале 2017 года выявлено нарушений валютного законодательства на сумму 939,78 млн рублей", - говорится в сообщении.
Большинство возбужденных административных дел (54,8%) касаются несоблюдения порядка и сроков представления отчетов по валютным операциям. Чуть меньше нарушений (41,5%) связаны с несоблюдением сроков поступления валюты на счета компаний. Незаконными валютными операциями признаны 2,6%.
Под особым контролем таможенников находятся финансовые операции, связанные с фиктивным импортом "фирмами- однодневками", а также невозврат денежных средств при экспорте леса.