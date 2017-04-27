Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.04:
$ 56.31
€ 61.51
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд признал обоснованными требования "Газпромбанка" к шахте "Заречная" в 16,5 млрд руб.

Сибирь
27 апреля, 10:01 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Представитель ОАО "Шахта Заречная" Елена Дашкина на заседании сообщила, что возражений по предъявленным требованиям и их размеру у компании нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 27 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Арбитражный суд Кемеровской области сегодня включил требования "Газпромбанка" в размере почти 16,5 млрд рублей в третью очередь требований кредиторов шахты "Заречная" (входит в одноименную угольную компанию, Полысево, Кемеровская область), в отношении которой в конце января введено наблюдение, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

Смотрите также

Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской области

Угольная компания "Заречная" вышла из числа владельцев шахтоуправления "Карагайлинское"

В угольной компании "Заречная" после прихода нового владельца сменили гендиректора

"Суд определил - включить требования "Газпромбанка" в общей сумме 16 млрд 487 млн 227 тыс. 197,10 рублей в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО "Шахта Заречная", учесть отдельно в реестре требований кредиторов ОАО "Шахта Заречная" требования "Газпромбанка" по пени и штрафам на 186 млн 540,5 тыс. рублей долга и признать их подлежащими погашению после погашения требований кредиторов - основного долга и причитающихся процентов", - сказала судя Жанна Васильева.

Таким образом, суд полностью удовлетворил заявленные к шахте требования "Газпромбанка". Как пояснил на заседании суда представитель банка Артем Андреев, из предъявленной суммы более 1,6 и 7,4 млрд рублей - средства, предоставленные шахте по кредитным соглашениям с "Газпромбанком" от 2011 и 2013 гг., в том числе обеспеченные имуществом должника.

Еще более 4,2 млрд рублей - требования, полученные "Газпромбанком" по соглашению с "УВЗ-Логистик". До этого в 2014 году структура "Уралвагонзавода" (УВЗ) перекупила долг шахты у "Сбербанка" по восьми кредитам, взятых шахтой 2009-2013 гг. Позже "УВЗ-Логистик" объединил их в один займ и передал права требования "Газпромбанку" в счет погашения своей задолженности. Банку также перешли права по залоговому имуществу.

Кроме того, дополнительно от "УВЗ-Логистик" передано долги "Заречной" в 3,05 млрд рублей. Шахта получала предоплату за планировавшуюся поставку угля от структуры УВЗ по заключенному между сторонами агентскому договору в марте 2014. В октябре 2016 договор был расторгнут, а полученные "Заречной" средства перевели в заем под 8,5% годовых с обязательством погасить его 30 июня 2017 года. Также отдельно "УВЗ-Логистик" оказывал шахте транспортно- экспедиционные услуги, задолженность по ним тоже передана "Газпромбанку", сумма долгов - 171,8 млн.

Представитель ОАО "Шахта Заречная" Елена Дашкина на заседании сообщила, что возражений по предъявленным требованиям и их размеру у компании нет.

О компании

Шахта "Заречная" входит в одноименную угольную компанию. В январе-феврале этого года Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении УК "Заречная" и ее шахт (действующих - "Заречная" и "Алексиевская", а также строящейся "Сибирская").

С 2013 года неформально владельцем УК "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через ООО "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам. В прошлом году из состава угольной компании вышло "Шахтоуправление Карагайлинское" (первая очередь шахты и обогатительная фабрика, построенные в 2014 и 2015 годах за счет кредитов "Газпромбанка").

С ноября 2015 года в УК "Заречной" четыре раза менялся гендиректор. В конце 2015 - начале 2016 года с аудитом в "Заречную" заходили "Сибирский деловой союз" (СДС) и "Кузбассразрезуголь", но ни первая, ни вторая компания дальнейших действий не проводили, при этом выходец из отраслевого угольного холдинга СДС был на протяжении полугода гендиректором компании (до апреля 2016).

В августе 2016 года губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что контрольный пакет угольной компании перешел под управление бизнесмена Александра Щукина. С конца августа он входил в совет директоров "Заречной". В итоге сделка так и не была оформлена, а в ноябре бизнесмен стал одним из восьми фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций шахты "Разрез "Инской".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Космонавт Владимир Комаров
"Металл горел как дерево": Леонов о гибели космонавта Комарова
Предвыборные плакаты Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона
Выборы во Франции: битва внесистемных кандидатов
"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
4
Режим ЧС введен в одном из районов Тувы из-за паводка
Владимир Спиваков и Вадим Репин на сцене Новосибирской филармонии
4
Владимир Спиваков и Вадим Репин впервые сыграли дуэтом на фестивале в Новосибирске
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Reuters: удар ВВС Израиля был нанесен по складу "Хезболлах" у Дамаска
2
Захарова напомнила американской ведущей о необходимости выбирать выражения
3
В подъезде дома на севере Москвы застрелили адвоката
4
Россияне купили ОФЗ почти на 700 млн рублей в первый день продаж
5
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
6
Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США
7
Актер из сериала "Интерны" умер в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама